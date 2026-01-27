Mugnano del Cardinale – All’I.C. Manzoni una lezione di storia che parla al presente (foto)

La memoria come strumento per comprendere il presente e orientare il futuro. È questo il filo conduttore dell’incontro che si è svolto all’Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni” di Mugnano del Cardinale, dove gli studenti hanno partecipato a una lezione-dibattito con il professor Fiorentino Vecchiarelli, storico dell’arte, saggista e accademico, in occasione della Giornata della Memoria.

L’iniziativa, intitolata “Lezione di Storia”, ha rappresentato un momento di riflessione autentica, lontano da una semplice commemorazione formale. Attraverso esempi, riferimenti storici e spunti di analisi, il prof. Vecchiarelli ha accompagnato i ragazzi in un percorso di consapevolezza, soffermandosi sull’importanza di conoscere il passato per riconoscere gli errori, valorizzare i diritti conquistati e contribuire alla costruzione di una società più attenta e responsabile.

La storia è stata proposta non come un racconto distante nel tempo, ma come una chiave di lettura del presente, capace di aiutare le nuove generazioni a sviluppare spirito critico e senso civico. Un dialogo aperto e partecipato, che ha coinvolto attivamente gli studenti, stimolando domande e riflessioni.

All’incontro era presente anche la dirigente scolastica, prof.ssa Gina Conte, che ha sottolineato il valore educativo di iniziative come questa, inserite in un percorso più ampio di crescita culturale e umana della comunità scolastica.

Un appuntamento significativo che ha trasformato il ricordo in un’esperienza concreta di formazione, confermando il ruolo della scuola come luogo di memoria viva, confronto e costruzione del futuro.