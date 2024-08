Tragico Incidente a Marzano di Nola. Serie le condizioni del minore coinvolto insieme alla famiglia. Foto

Questa sera, giovedì primo agosto, intorno alle 20.30 circa, un terribile incidente stradale ha sconvolto la tranquillità della comunità di Marzano di Nola, nel Vallo di Lauro. L’incidente ha coinvolto una Citroën C3, in cui viaggiava un’intera famiglia di Moschiano. A perdere la vita sul colpo il cui conducente, marito e padre di 48 anni.

A rendere il dramma ancora più straziante, le disperate condizioni del figlio del conducente, un bambino di circa 10 anni, trasporto in ospedale in gravi condizioni insieme alla mamma. La notizia del terribile incidente ha gettato nello sconforto l’intera comunità, che si stringe attorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore e prega per i feriti.

I feriti sono ricoverati presso l’ospedale di Nola “Santa Maria la Pietà” dove son ostati trasportati dalle ambulanze del 118. Le speranze sono tutte rivolte verso un miglioramento delle loro condizioni di salute, mentre la comunità attende con ansia ulteriori aggiornamenti.

La tragedia ha profondamente colpito l’intero Vallo lasciando un segno indelebile tra gli abitanti.