Tragedia a Nola: bambino di 10 anni travolto e ucciso da un’auto sui binari ferroviari

Un bambino di 10 anni ha perso la vita oggi a Nola, investito da un’auto mentre attraversava i binari della ferrovia insieme alla famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, le barriere si stavano abbassando quando una donna alla guida di una Renault ha accelerato per superare i binari prima che le sbarre bloccassero il passaggio.

Il piccolo, che camminava con i genitori e la sorella di 13 anni, si sarebbe spaventato alla vista dell’auto in arrivo. Nel tentativo di fuggire, è scivolato ed è stato travolto dal veicolo che procedeva a forte velocità.

La conducente, resasi conto della gravità della situazione, ha immediatamente caricato il bambino in macchina e si è diretta verso l’ospedale Santa Maria della Pietà, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

La famiglia della vittima, di origine polacca ma residente in Islanda, si trovava a Nola per trascorrere le vacanze insieme ai parenti.

Sul luogo della tragedia è intervenuta la polizia locale, guidata dal comandante Claudio Russo, che ha denunciato l’automobilista per omicidio stradale. Le indagini sono coordinate dal commissariato di pubblica sicurezza di Nola, sotto la direzione del primo dirigente Giovanna Salerno. È stata disposta l’autopsia sul corpo del bambino per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.

Gli agenti della polizia di Stato stanno raccogliendo ulteriori elementi per fare luce su una vicenda che ha sconvolto l’intera comunità.