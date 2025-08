Tragedia a Frigento (AV): 44enne perde la vita in un incidente stradale

Frigento (AV), 6 agosto 2025 – Una notte drammatica quella appena trascorsa a Frigento, dove si è consumata l’ennesima tragedia sulle strade dell’Irpinia. Intorno alla mezzanotte, due equipaggi della Compagnia dei Carabinieri di Mirabella Eclano sono intervenuti sul luogo di un grave sinistro stradale, purtroppo risultato mortale.

Per cause ancora in corso di accertamento, una vettura ha improvvisamente perso il controllo, ribaltandosi e terminando la propria corsa in una piccola scarpata ai margini della carreggiata. L’impatto è stato fatale per il conducente, un uomo di 44 anni residente a Villanova del Battista, deceduto sul colpo.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse: i Vigili del Fuoco hanno impiegato diverso tempo per estrarre il corpo dell’uomo dalle lamiere accartocciate, utilizzando attrezzature specialistiche in una zona difficile da raggiungere.

Le autorità sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Non si esclude nessuna ipotesi, dall’alta velocità a un possibile malore, fino a eventuali fattori esterni.

La comunità di Villanova del Battista è sotto shock per la notizia, e in molti ricordano la vittima come una persona conosciuta e benvoluta. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma, sono intervenuti anche i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

L’ennesimo episodio che riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale e sulla necessità di prevenzione, soprattutto nelle ore notturne.