UEPE Avellino al fianco del progetto H.O.P.E. per il recupero degli uomini autori di violenza

L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Avellino, diretto dalla dott.ssa Marilena Guerriera, è orgoglioso di partecipare in qualità di partner pro bono al progetto H.O.P.E. – Helping Offenders Progress and Evolve, selezionato tra i vincitori del bando nazionale “NORA against GBV”, promosso da Fondazione Realizza il Cambiamento e ActionAid International Italia E.T.S., con il co-finanziamento dell’Unione Europea.

Promosso dal Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti di Ferrara, in partenariato con IncluDream, Maker Camp e UEPE Avellino, il progetto si propone di prevenire la recidiva nella violenza di genere attraverso un innovativo percorso di consapevolezza, rieducazione e trasformazione dei modelli relazionali violenti.

H.O.P.E. sarà attivo in Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Puglia, e integrerà formazione psicosociale, strumenti interattivi e metodologie esperienziali. Il programma prevede, tra le sue azioni principali, la co-creazione di un libro interattivo gamificato con i partecipanti, un percorso formativo specifico per operatori penitenziari e un’escape room tematica, pensata per applicare in modo immersivo i contenuti acquisiti.

“Come UEPE – sottolinea la dott.ssa Marilena Guerriera – crediamo fortemente nella necessità di intervenire sul cambiamento profondo dei comportamenti violenti, affiancando al controllo dell’esecuzione penale strumenti educativi e trasformativi. La partecipazione a H.O.P.E. rappresenta per il nostro ufficio un’occasione preziosa per rafforzare le azioni di prevenzione e reinserimento sociale degli autori di reato, promuovendo percorsi di responsabilizzazione concreti e innovativi.”

In particolare, il progetto dedica una parte significativa alla formazione degli operatori penitenziari e dei funzionari dell’UEPE in particolare, riconoscendo il loro ruolo strategico nel supportare percorsi di cambiamento. Il training, pensato in modo altamente pratico e multidisciplinare, fornirà strumenti operativi per la gestione relazionale e l’intervento educativo con soggetti autori di violenza, rafforzando le competenze professionali e la capacità di lavorare in rete con i servizi territoriali.

Un’iniziativa che si inserisce con coerenza nel quadro degli obiettivi istituzionali dell’UEPE, confermando l’impegno dell’Ufficio nel contribuire attivamente alla costruzione di una società più giusta e libera dalla violenza di genere