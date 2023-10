Tragedia a Flumeri per una intossicazione alimentare, moglie 48enne muore mentre il marito è in gravi condizioni.

Una tragedia ha colpito una coppia di Flumeri, dove una donna di 48 anni ha purtroppo perso la vita, e il marito si trova in condizioni gravi ma stabili, dopo un’ingestione alimentare sospettata di intossicazione, potenzialmente da botulino. Le informazioni attualmente disponibili sono ancora frammentarie e la situazione è in fase di indagine.

Presso l’ospedale di Ariano Irpino, la donna è stata dichiarata deceduta nonostante i disperati tentativi di soccorso. Nel frattempo, il marito, un imprenditore agricolo originario di Flumeri, è ricoverato in condizioni critiche ma non presenta un immediato pericolo per la sua vita. Si sospetta che l’origine dell’intossicazione possa essere legata a un alimento consumato durante il pasto di ieri sera.

Le autorità stanno attualmente indagando sull’incidente, e gli agenti del commissariato di polizia di Ariano Irpino sono sul posto per raccogliere informazioni e cercare di ricostruire gli eventi che hanno portato a questa tragica situazione. La comunità locale è in lutto per questa terribile perdita e attende ulteriori sviluppi dall’indagine in corso.