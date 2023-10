Si è laureata oggi in Lingue e culture asiatiche e africane con il massimo dei voti la giovane avellana Carmen Picciocchi. Alla neo dottoressa giungono le congratulazioni di papà Salvatore e mamma Anna Montuori e di tutta la famiglia in particolare dallo zio Serafino. Auguri per una brillante carriera da tutta la redazione di Binews.