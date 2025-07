Terremoto nella notte in Irpinia: scossa di magnitudo 3.5 vicino Bonito (AV)

Bonito (AV), 30 luglio 2025 – Una scossa di terremoto è stata avvertita nella notte nella zona dell’Irpinia, nei pressi del comune di Bonito, in provincia di Avellino. Secondo i dati ufficiali dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma si è verificato alle 02:54 ora italiana (00:54 UTC), con una magnitudo ML 3.5.

L’epicentro è stato localizzato a circa 3 km a sud-est di Bonito, con coordinate geografiche 41.0868° N di latitudine e 15.0248° E di longitudine, e a una profondità di 17 chilometri. La localizzazione è stata effettuata dalla Sala Sismica INGV di Roma.

La scossa, pur non essendo di intensità elevata, è stata chiaramente avvertita dalla popolazione in diverse località della provincia di Avellino, in particolare nei comuni vicini come Grottaminarda, Ariano Irpino e Apice, ma anche in alcune zone del beneventano. Molti residenti hanno segnalato il tremore sui social, riferendo di essere stati svegliati nel cuore della notte.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma come da prassi, la Protezione Civile e le autorità locali stanno effettuando verifiche precauzionali sugli edifici pubblici e privati, in particolare scuole e strutture sensibili.

La zona dell’Irpinia è una delle aree a più alta sismicità del territorio nazionale, storicamente nota per eventi anche di forte entità, come il devastante terremoto del 1980.

L’INGV continua a monitorare l’evoluzione della sequenza sismica, ma al momento non si registrano ulteriori scosse significative successive a quella principale.