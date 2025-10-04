Sperone (AV) – In semilibertà ma armato di pistola clandestina: arrestato dai Carabinieri un 49enne

I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto un 49enne di Nola, ritenuto responsabile del reato di detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina.

È accaduto nella mattinata di ieri a Sperone, lungo Via Roma, dove una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, impegnata in un servizio di perlustrazione del territorio, ha proceduto al controllo di un’utilitaria con a bordo l’uomo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura alternativa della semilibertà.

L’atteggiamento sospetto manifestato dal 49enne ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti. Nel corso della perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa e perfettamente funzionante, completa di caricatore, nonché una decina di munizioni.

L’arma e le munizioni sono state sottoposte a sequestro.

D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a stabilire la provenienza della pistola e a verificare il suo eventuale impiego in episodi delittuosi.