Quadrelle. Buon Compleanno a Nadia Grazioli!

Oggi, a Quadrelle, si festeggia una giornata speciale: il compleanno di Nadia Grazioli, originaria di Mugnano del Cardinale, che compie 33 anni.

Nadia è conosciuta da chi la circonda non solo per il suo sorriso sincero e contagioso, ma anche per la sua dolcezza e disponibilità verso gli altri. La sua energia positiva e la sua presenza rendono più luminosa la vita di chi le sta accanto.

In questa occasione così importante, le sue amiche del cuore – Barbara, Andreana, Daniela e Laura, le inseparabili Spice – hanno voluto dedicarle un pensiero affettuoso:

“Che la vita ti sorrida sempre come tu sorridi a chi ti vuole bene. Sei una persona speciale, e meriti un anno pieno di gioie, sogni realizzati e momenti indimenticabili. Augurissimi di cuore alla cucciola del gruppo.”

Un messaggio che racchiude tutto l’affetto e la stima di chi la conosce.

Con l’augurio che questo nuovo anno di vita possa portarle felicità, successi e momenti indimenticabili, tutta la comunità si unisce al coro di auguri per Nadia.