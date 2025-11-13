Sirignano, tre uomini incappucciati sorpresi a perlustrare le abitazioni: messaggio di allerta ai residenti. vIDEO

Nel pomeriggio di oggi a Sirignano, alcuni residenti hanno segnalato la presenza di tre uomini che si aggiravano nei pressi delle abitazioni, Zona che dà sulla Cuparella, verso i palazzi Basile in via Borsellino. Le immagini riprese da una videocamera di sorveglianza mostrano i soggetti mentre osservano l’area dall’esterno, tutti con il volto coperto da un passamontagna.

Secondo quanto riferito, i tre stavano verosimilmente valutando la possibilità di introdursi in casa per compiere un furto. Nel momento in cui è stata accensione la luce esterna dell’abitazione monitorata, i tre si sarebbero dati alla fuga dirigendosi verso la campagna circostante.

L’episodio ha messo in allerta diversi cittadini, che invitano alla massima prudenza e a segnalare tempestivamente qualsiasi movimento sospetto alle forze dell’ordine.

La comunità è dunque esortata a prestare attenzione, soprattutto nelle ore serali, e a utilizzare sistemi di sicurezza attivi per scoraggiare comportamenti criminali.