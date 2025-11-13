Irpinia, le previsioni meteo per venerdì 14 novembre: giornata stabile e soleggiata, attenzione alla qualità dell’aria

L’Irpinia si prepara a una giornata all’insegna della stabilità atmosferica. Per venerdì 14 novembre 2025, infatti, i modelli previsionali indicano tempo generalmente soleggiato su tutto il territorio provinciale, con soltanto qualche addensamento locale nelle prime ore del mattino.

Sul fronte della qualità dell’aria, le condizioni non saranno ottimali: nelle aree vallive sono attesi livelli elevati di inquinamento, soprattutto al primo mattino e in serata, complice la scarsa ventilazione che favorirà l’accumulo degli inquinanti.

Possibili inoltre lievi riduzioni di visibilità nelle ore più fredde, con foschie o nebbie sparse nelle zone interne.

Le temperature minime faranno registrare un lieve aumento, mentre i valori massimi resteranno in linea con quelli dei giorni precedenti. Venti deboli o assenti, prevalentemente dai quadranti occidentali.

Una giornata complessivamente tranquilla, ma da affrontare con prudenza alla guida nelle prime ore e nelle zone a maggiore ristagno di inquinanti.