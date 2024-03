Rapina a Ponticelli: i malviventi nella fuga investono due ragazzi

In via delle Metamorfosi a Ponticelli, un sobborgo periferico ai confini con San Giorgio a Cremano, si è consumato un drammatico episodio in serata. Due persone sono rimaste ferite, secondo le prime informazioni, durante una rapina che ha scosso la zona.

Secondo quanto riportato dai carabinieri della compagnia di Poggioreale e del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli, ignoti a bordo di un’auto hanno deliberatamente investito due ragazzi che si trovavano a bordo di uno scooter proprio di fronte alla stazione della Circumvesuviana. Successivamente, i malviventi hanno abbandonato l’auto e, armati, hanno compiuto una rapina nei confronti di una donna, sottraendole il veicolo. Durante l’azione, è stato anche esploso un colpo d’arma da fuoco.

I due centauri feriti sono stati prontamente soccorsi e trasportati al vicino Ospedale del Mare. Il primo, un giovane di 23 anni, versa in gravi condizioni ed è stato ricoverato con prognosi riservata, mentre l’altro, di 31 anni, ha riportato ferite meno gravi.

Le autorità competenti stanno indagando sull’episodio per identificare i responsabili e portarli di fronte alla giustizia. . I carabinieri stanno ricostruendo dinamica e movente dell’accaduto, mentre sono in corso le ricerche dei fuggitivi.