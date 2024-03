Forino (AV): Ristorante “La Vecchia Casa” si conferma tra i migliori ed attrattivi con l’ inserimento nella Guida Nazionale Alberghi e Ristoranti Italiani 2024

Tra le altre eccellenze che la Città di Forino vanta di offrire al visitatore, ce n’è una che si diletta a deliziare i palati di adulti, giovani e bambini con la sua ricercata arte culinaria. Questa eccellenza è la “Vecchia Casa” ristorante situato sull’antico Corso Roma della cittadina alle falde di Sette ammantati Colli verdi come l’ Irpinia . E proprio dalle antiche tradizioni culinarie forinesi, dalle antiche ricette irpine che prende vita il” linguaggio” artistico dei piatti studiati, meditati dal suo pedante artefice , quale è lo Chef Tolino Pellegrino e dal suo entourage. Gli ambienti della ” Vecchia Casa” di Forino riportano ad un passato di familiarità dove la filiarità contraddistingueva l’umanità e la cortesia dei rapporti umani, iniziando proprio dalla famiglia di origine, così proprio come è il professionale personale della “Vecchia Casa”, il quale “si coccola” i suoi clienti, accompagnandolo verso la genuinità dei prodotti messi in campo dallo Chef “Rino” che donano quel di più raro, se non forse unico, nella ristorazione irpina. Una bella realtà frutto del lavoro silente, operoso ed operaio lontano da squilli altisonanti, ma incoronato, non dall’ auto esaltazione della stessa “Vecchia Casa” , ma dal panegirico di esperti del settore della ristorazione e dal mettersi in discussione da parte di Rino in gare nazionali ed internazionali di piatto cucinato e Pizza preparata. Ed ecco che veder spuntare la ” Vecchia Casa” di Forino al Quinto Posto nella classifica generale dei migliori ristoranti irpini già nel 2019 incoronati da TRIPADVISOR sui 1022 presenti è davvero un emozione. Apprendere che tra le Eccellenze Italiane della ristorazione, compare anche il nome della “Vecchia Casa ” di Forino è motivo di orgoglio, oppure conoscere che il Ministero delle Politiche Agricole ed Alimentari inserisce nel suo elenco strutture di ristorazione, per degustazione con Olio Dop anche la Vecchia Casa ed il suo Chef Tolino Pellegrino, è cosa alquanto fantastica . E che dire delle varie competizioni nazionali ed internazionali, a cui ha partecipato lo ” Chef” Rino portando il nome della Terra dei Sette Colli alla ribalta anche con risultati straordinari , come il 20.mo posto ottenuto al Campionato mondiale della Pizza oppure il.Premio Nazionale Touring Buona Cucina ed altri ancora di una lunga e preziosa lista. Beh tantissime cose ancora si potrebbero raccontare della “Vecchia Casa” come l’ ultimo prestigioso traguardo in ordine temporale , ovvero l’ inserimento del ristorante forinese tra le pagine della Guida Nazionale Alberghi e Ristoranti Italiani 2024 , guida tra le più importanti enogastronomiche .Un grande e smisurato onore , non solo per Forino , ma per l’intera Irpinia, complimenti. Daniele Biondi