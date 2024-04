Provvedimento Cautelare nel Comune di Napoli: Due Soggetti Senza Fissa Dimora Colpiti da Divieto di Dimora per Tentata Estorsione

Per delega del Procuratore della Repubblica, si comunica che nella mattinata del 2 e 3 aprile 2024, personale del Commissariato di P.S. “San Ferdinando” ha notificato ai soggetti A.R.A. di anni 22 e I. R.F. di anni 24, entrambi senza fissa dimora, un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale del divieto di dimora nel comune di Napoli, poiché gravemente indiziati del reato di tentata estorsione aggravata. In particolare, i due uomini, soliti stazionare quotidianamente in questa piazza Sannazaro, in data 14.09.2023 minacciavano una donna ferma a bordo della propria autovettura nei pressi dell’impianto semaforico, proferendo nei suoi confronti minacce in conseguenza della mancata corresponsione di denaro preteso per il lavaggio, non richiesto, del parabrezza dell’autovettura. Il GIP del Tribunale di Napoli, concordando con l’esaustivo quadro indiziario acquisito dalla Polizia di Stato, delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli agli accertamenti del caso, emetteva la misura cautelare sopra specificata eseguita nella decorsa settimana dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. “San Ferdinando”. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini, quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.