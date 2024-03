Prorogata l’allerta meteo in Campania: Livello Giallo per piogge e temporali

La Protezione Civile ha prorogato l’avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali nella regione fino alle 20 di domani, martedì 12 marzo. La decisione è stata presa a seguito della persistenza delle condizioni meteorologiche avverse che potrebbero causare rischi idrogeologici come allagamenti e frane.

Sul territorio campano, le precipitazioni a carattere di rovescio o temporale sono attese a continuare nelle prossime ore. Questo scenario meteo ha spinto le autorità a mantenere il livello di allerta Giallo sull’intera regione fino alle 20 di oggi.

Il livello di allerta Giallo indica un grado moderato di pericolo, richiedendo una prudenza particolare da parte dei cittadini e delle autorità locali. Le forti piogge e i temporali possono generare situazioni di rischio idrogeologico, con la possibilità di allagamenti in alcune aree e il potenziale per frane in zone più suscettibili.

La Protezione Civile e le autorità locali stanno monitorando attentamente l’evoluzione delle condizioni meteorologiche e sono pronte ad intervenire in caso di emergenza. Si raccomanda alla popolazione di prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali, di adottare le necessarie precauzioni e di evitare spostamenti non essenziali durante le ore di allerta.

La proroga dell’allerta meteo sottolinea l’importanza della prevenzione e della prontezza nelle situazioni di rischio, garantendo che la sicurezza della popolazione sia la massima priorità in situazioni climatiche avverse.