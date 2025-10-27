Pompei, agenti della Polizia Municipale aggrediti a colpi di casco: due arresti

Momenti di tensione nella tarda mattinata di domenica 26 ottobre 2025 a Pompei, dove due giovani di Torre Annunziata sono stati arrestati per resistenza, violenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver aggredito due agenti della Polizia Municipale.

Secondo quanto ricostruito, i due viaggiavano a bordo di un motociclo lungo le strade del centro cittadino, esibendosi in manovre pericolose e impennate che mettevano a rischio la sicurezza dei passanti. Gli agenti, appartenenti al comando di Polizia Municipale diretto dal Comandante Gaetano Petrocelli, hanno immediatamente intimato l’alt e fermato il veicolo per procedere con i controlli e le sanzioni previste.

Durante le operazioni, però, i due giovani hanno reagito in modo violento, inveendo contro gli operatori, minacciandoli e infine colpendoli con un casco. Gli agenti, nonostante l’aggressione, sono riusciti a bloccarli e a condurli presso il comando di Polizia Municipale, dove sono stati formalmente arrestati.

I due agenti coinvolti hanno riportato lievi lesioni, con una prognosi di sei giorni. Il Pubblico Ministero di turno, informato dell’accaduto, ha disposto per gli aggressori gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, celebrato nella giornata odierna.

Al termine dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto disponendo per i due giovani l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, in attesa del processo che si terrà nel corso del nuovo anno.