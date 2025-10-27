Regionali, Maurizio Petracca ufficializa la candidatura: “L’Irpinia resta la mia priorità”

Avellino, 26 ottobre 2025 – Il consigliere regionale uscente Maurizio Petracca ha ufficializzato la propria candidatura alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. L’annuncio è arrivato nel pomeriggio durante un incontro pubblico organizzato presso il comitato elettorale di Piazza Libertà, ad Avellino, alla presenza di amministratori, dirigenti locali e numerosi sostenitori del Partito Democratico. Petracca correrà per il collegio di Avellino, confermando il sostegno al candidato presidente Roberto Fico.

“Cinque anni di impegno per l’Irpinia”

Nel suo intervento, il consigliere ha tracciato un bilancio del mandato appena concluso, rivendicando la costanza del proprio lavoro sul territorio:

“Ho vissuto questi cinque anni con la stessa passione di sempre. L’Irpinia rimane la mia priorità assoluta, e continuerò a impegnarmi per dare voce ai nostri territori.”

Ha poi ricordato il percorso politico iniziato oltre dieci anni fa, caratterizzato – ha detto – da una presenza continua nei comuni irpini, a contatto con amministratori e cittadini.

Le dinamiche interne al PD

Interpellato sulle tensioni che hanno accompagnato la composizione delle liste, Petracca ha riconosciuto le difficoltà di una fase complessa per il Partito Democratico:

“Se non ci fossero state discussioni, non sarebbe il PD. Fa parte della nostra storia e, in fondo, del nostro modo di confrontarci.”

Il consigliere ha voluto esprimere la propria vicinanza ad Antonia Caruso e Stefania Di Cecilia, escluse all’ultimo momento dalla lista provinciale ma presenti all’incontro:

“Sono con me oggi, a dimostrare che la militanza nel PD non si misura con una candidatura. La loro presenza testimonia la volontà di continuare a contribuire con passione e impegno.”

Petracca ha poi evidenziato come le due rappresentassero aree territoriali strategiche, rispettivamente il Vallo di Lauro-Baianese e l’Ufita-Alta Irpinia, nell’ottica di un equilibrio complessivo che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere mantenuto.

Critica a De Luca e frecciata agli ex PD

Sulle dinamiche interne al partito, Petracca ha parlato di “un primo passo falso” da parte del segretario regionale Piero De Luca, pur riconoscendo la difficoltà di gestione a livello regionale:

“Spesso le narrazioni che arrivano a Roma sono molto diverse da ciò che accade realmente nei territori.”

Non sono mancate poi alcune stoccate politiche agli ex colleghi ora schierati nel centrodestra, tra cui gli ex sindaci Laura Nargi e Gianluca Festa:

“Oggi si trovano dall’altra parte. Io rivendico di aver contribuito a liberare il PD da una stagione che appartiene al passato. Chi vuole tornare a quei tempi, forse ha sbagliato partito.”

Le voci femminili: Caruso e Di Cecilia

Durante l’incontro sono intervenute anche Antonia Caruso e Stefania Di Cecilia, che hanno espresso sostegno alla candidatura di Petracca, pur non nascondendo la delusione per l’esclusione dalle liste.

Caruso ha parlato di “un’occasione mancata per rappresentare un’area ancora poco valorizzata ma piena di potenzialità”, sottolineando di non aver voluto “partecipare ai giochi di potere”.

Di Cecilia, invece, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di un metodo partecipativo e trasparente, ricordando che la sua candidatura “era nata dal basso, dai circoli e dagli amministratori locali”, e rimarcando il tema della rappresentanza femminile:

“Le donne non possono essere considerate solo candidature di accompagnamento. Il mio percorso nasce da un impegno politico e civico autentico.”

Avvio ufficiale della campagna elettorale

Con l’annuncio di Petracca, si apre ufficialmente la campagna elettorale del Partito Democratico in Irpinia.

Il consigliere ha concluso l’incontro con un appello all’unità: