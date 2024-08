NAPOLI. Piazza Garibaldi: arrestato dalla Polizia di Stato subito dopo un tentativo di rapina.

Nella serata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in piazza Garibaldi angolo via Milano per la segnalazione di una persona ferita da arma da taglio.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno individuato il ferito, già soccorso da personale del 118, mentre alcuni passanti hanno indicato loro alcuni soggetti in fuga; pertanto, si sono posti al loro inseguimento riuscendo a bloccarne uno.

I poliziotti hanno accertato che, poco prima, il ragazzo ferito era stato avvicinato da un gruppo di persone, tutti uomini che, sotto la minaccia di un coltello, avevano tentato di sottrargli il borsello quando, al suo rifiuto, l’indagato lo aveva preso a calci e pugni mentre, un altro, lo aveva colpito con fendenti al dorso e al gluteo per poi darsi alla fuga.

Un 18enne tunisino, è stato tratto in arresto per tentata rapina aggravata in concorso e, altresì, denunciato per ricettazione poiché trovato in possesso di un telefono rubato.