PIANURA: Eseguito un ordine di carcerazione su richiesta del Tribunale di Avellino .

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Pianura sono intervenuti in via Primo Levi dove hanno arrestato G. O. M., 38enne napoletano, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso lo scorso 11 ottobre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Avellino – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 4 anni, 9 mesi e 15 giorni di reclusione e ad una multa di 1500 euro per omissione atti d’ufficio e furto aggravato commessi tra il 2010 e il 2017 ad Avellino e a Pozzuoli.

