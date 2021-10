Per la rissa sul lungomare di Salerno dello scorso maggio arrestati 15 minorenni

Per la rissa scoppiata lo scorso 15 maggio a Salerno con due ragazzi finiti accoltellati, nella mattinata del 26 ottobre la Polizia di Stato, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, ha eseguo 15 misure di custodia cautelare a carico di altrettanti minori. 10 finiranno all’Istituto Penitenziario Minorile mentre gli altri 5 sconteranno la pena presso una comunità.

L’episodio fu denunciato anche dal Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: “Un sabato sera che si tramuta in violenza con due ragazzi che finiscono accoltati è l’emblema del degrado sociale che stiamo affrontando. La movida e la socialità non possono essere questo, non può essere la violenza inaudita l’unico linguaggio con il quale una certa fetta della popolazione giovanile riesce ad esprimersi. La soluzione a questo non può che passare per condanne esemplari, interventi sulle famiglie di questi minorenni ed un’intensa campagna di rieducazione”.

adsense – Responsive – Post Articolo