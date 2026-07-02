Ospedale Cardarelli: giunge in gravi condizioni a seguito di una lite. Denunciato un soggetto dalla Polizia di Stato.

La Polizia di Stato ha denunciato un 54enne per lesioni gravissime.
In particolare, nella mattinata odierna, gli agenti del Commissariato Scampia sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli per la segnalazione di un soggetto giunto in gravi condizioni a seguito di un’aggressione.
Dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che la vittima, a seguito di una lite avvenuta per futili motivi all’interno di un condominio con il 54enne, era stata colpita da quest’ultimo, rovinando violentemente al suolo.
Per tali motivi, i poliziotti hanno rintracciato l’aggressore, denunciandolo per lesioni gravissime.