Benevento, l’appello di Clemente Mastella commuove i fedeli: “Sono malato, pregate per me”

Momento di grande emozione a Benevento durante le celebrazioni in onore della Madonna delle Grazie. Il sindaco della città ed ex ministro, Clemente Mastella, ha sorpreso i presenti con una confessione personale che ha profondamente colpito la comunità.

Davanti alla basilica gremita di fedeli, nel corso della giornata dedicata alla patrona del Sannio e delle celebrazioni presiedute dal neo arcivescovo Michele Autuoro, Mastella ha preso la parola con la voce rotta dall’emozione.

«A tutti chiedo di pregare per me. Anch’io sono malato, spero di farcela», ha dichiarato pubblicamente, lasciando per alcuni istanti un silenzio carico di commozione all’interno della basilica.

Il primo cittadino ha spiegato di essersi sentito coinvolto dalle parole rivolte dall’arcivescovo ai malati, aggiungendo: «Lei, monsignore, si è rivolto a quelli che sono malati. Ebbene, anch’io lo sono e spero di farcela». Un’affermazione pronunciata con evidente trasporto emotivo, tanto da non riuscire a trattenere le lacrime.

Dopo lo stupore iniziale, i fedeli presenti hanno risposto con un lungo e caloroso applauso, manifestando vicinanza e incoraggiamento al sindaco di Benevento.

Le dichiarazioni di Mastella hanno rapidamente fatto il giro dei social network, suscitando numerosi messaggi di affetto, solidarietà e preghiera. Al momento, il sindaco non ha fornito ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute, ma il suo appello ha toccato profondamente l’opinione pubblica, trasformando una celebrazione religiosa in un intenso momento di umanità e condivisione.

L’intera comunità sannita si è stretta idealmente attorno al proprio primo cittadino, augurandogli di poter superare questo difficile momento.