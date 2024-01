Operazione dei Carabinieri di Castello di Cisterna: Custodia cautelare per A.V. indiziato di porto d’arma e ricettazione nel caso di un colpo d’arma da fuoco a Pomigliano d’Arco.

Su delega del procuratore di Nola, si comunica che i Carabinieri di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. di Nola su richiesta della locale Procura, nei confronti di un soggetto, A.V., 25enne originario domiciliato a Pomigliano d’Arco, pregiudicato, nei cui confronti vi sono gravi indizi di colpevolezza, in ordine ai reati di porto detenzione e ricettazione di un’arma, utilizzata per cagionare lesioni personali.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Nola e condotta dai Carabinieri del N.O.R.M. – Sezione Operativa della Compagnia di Castello di Cisterna (NA), ha permesso di raccogliere gravi indizi in ordine all’autore dell’azione di fuoco, commessa in Pomigliano d’Arco il 16 giugno 2023, ove è stato esploso un colpo d’arma da fuoco all’indirizzo del negozio di tatuaggi “Studio Tattoo”, con sede nel centro cittadino, ferendo alla gamba il proprietario.

L’immediato sopralluogo sul posto e le successive indagini, hanno permesso di recuperare l’arma utilizzata per il delitto, una Smith e Wesson cal. 38, rubata in un’abitazione in provincia di Trento diversi anni fa, nonché di ricostruire l’andamento della vicenda delittuosa.

Il destinatario della misura cautelare, allo stato, è solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo l’emissione di una sentenza passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.