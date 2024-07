NAPOLI. Vomero: chiuso un locale per 7 giorni.

Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato Vomero, ha disposto la sospensione per 7 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un locale del quartiere Vomero.

In particolare, lo scorso 4 maggio gli agenti del locale Commissariato erano intervenuti presso l’esercizio commerciale in questione ed avevano accertato che, poco prima, era scoppiata una rissa, scaturita da futili motivi, all’interno dell’attività commerciale e proseguita in un locale attiguo.

Inoltre, ad aprile del 2022, i poliziotti avevano denunciato il titolare dell’attività commerciale per somministrazione di bevande alcoliche a minori in quanto aveva venduto alcolici a delle minori senza richiedere il documento d’identità nonostante i caratteri somatici ne evidenziassero la minore età.

Il provvedimento, notificato nella giornata di ieri, è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.