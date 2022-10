Napoli: tre tifosi olandesi denunciati.

Ieri sera, nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Ajax, un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, è intervenuto in via Cesario Console dove un gruppo di tifosi ospiti ha cercato di ostacolare il passaggio della pattuglia; in particolare, uno di essi ha tentato di scagliare contro la volante un cassonetto della nettezza urbana, mentre un altro ha lanciato una bottiglia di vetro danneggiando il parabrezza.

Poco dopo, gli agenti hanno rintracciato il gruppo in via Nazario Sauro ed hanno identificato i due, un 21enne e 26enne, entrambi olandesi, e li hanno denunciati per danneggiamento.

Ancora, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Pica un gruppo di tifosi partenopei ed un’autovettura al cui interno hanno rinvenuto 4 fumogeni, una lama di 5 cm ed un casco.

Il conducente, un 25enne di Pomigliano d’Arco, è stato denunciato per possesso di artifizi pirotecnici in occasione di eventi sportivi.