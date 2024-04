NAPOLI. Piazza Garibaldi: la Polizia di Stato denuncia 6 giovani a seguito di una rissa.

Nella serata di venerdì, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in piazza Garibaldi per la segnalazione di una rissa.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno trovato personale dell’Esercito Italiano che aveva fermato 6 soggetti con delle ferite e, dopo aver richiesto l’intervento degli operatori del 118, hanno accertato che, poco prima, i predetti erano rimasti coinvolti in una lite scaturita da futili motivi; inoltre, sono stati rinvenuti due coltelli.

Per tali motivi, i 6 indagati, di cui uno di nazionalità egiziana, tre di nazionalità tunisina e due di nazionalità marocchina, tra i 17 e i 28 anni, sono stati denunciati per rissa aggravata; uno di essi anche per lesioni aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere, un altro anche per lesioni aggravate ed un altro ancora per porto di armi od oggetti atti ad offendere.