Mugnano di Napoli: chiuso bar per 15 giorni.

Il Questore di Napoli, su proposta della Compagnia Carabinieri di Marano di Napoli ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar di Mugnano di Napoli.

In particolare, nella giornata dello scorso 19 gennaio i militari, a seguito di un controllo nell’esercizio commerciale, avevano notato un dipendente, attualmente sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali con autorizzazione ad effettuare attività lavorativa all’interno dell’attività commerciale stessa, che, alla loro vista, aveva tentato di disfarsi di una busta contenente 10 involucri di marijuana, del peso di 37 grammi circa, lanciandola dietro al bancone del bar; per tali motivi, il predetto era stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Inoltre, durante l’attività di controllo, i militari avevano rinvenuto sotto una scaffalatura diverso materiale per il confezionamento della droga ed avevano trovato nel marsupio di una donna, gestore dell’attività commerciale, altri due involucri della stessa sostanza del peso di 17 grammi circa; la predetta era stata sanzionata amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Il provvedimento, eseguito ieri mattina, è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.