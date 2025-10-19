Napoli, movida tra coltelli e fuochi d’artificio: il bilancio dei controlli dei Carabinieri

Notte movimentata nel cuore di Napoli, tra Chiaia, via Toledo e piazza Dante, dove i Carabinieri della compagnia Centro hanno intensificato i controlli sulla movida.

Un 19enne è stato denunciato in via Alabardieri con due coltelli in tasca — “uno di riserva” in caso di disarmo. Poco distante, un 16enne è stato trovato con un altro coltello in piazza Municipio, dichiarando di non sapere che fosse vietato portarlo con sé.

A piazza Dante, invece, un 22enne ha festeggiato il compleanno esplodendo fuochi d’artificio tra la folla, mettendo in pericolo passanti e strutture dei locali: anche lui denunciato.

Durante la serata sono stati inoltre fermati tre parcheggiatori abusivi, elevati 45 verbali per violazioni al codice della strada (tra cui quattro motociclisti nell’area pedonale di piazza Dante), 11 veicoli sequestrati e 10 persone segnalate per uso di sostanze stupefacenti.