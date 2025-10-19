San Marzano, scontro frontale tra due auto: muore una donna di 85 anni, feriti il marito e altri quattro

Ancora una tragedia sulle strade della provincia di Salerno. È morta nella notte Giovanna Boccia, 85 anni, rimasta coinvolta ieri pomeriggio in un violento incidente stradale avvenuto lungo il rettilineo che collega San Marzano a San Pietro al Tanagro, nel territorio del Vallo di Diano.

La donna viaggiava a bordo di un’auto insieme al marito quando, per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo si è scontrato frontalmente con un’altra vettura. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato diversi feriti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, coordinati dal capitano Veronica Pastori, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per chiarire la dinamica del sinistro.

La donna era stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove era stata ricoverata in osservazione. In un primo momento le sue condizioni non sembravano destare particolare preoccupazione, ma nel corso della notte il quadro clinico è peggiorato improvvisamente, fino al decesso.

Feriti anche il marito della vittima e le persone a bordo dell’altra auto, quattro in tutto, le cui condizioni non sarebbero gravi ma restano sotto monitoraggio medico.

La notizia della morte di Giovanna Boccia ha suscitato profonda commozione nella comunità di San Marzano e nei centri vicini. Sul luogo dell’incidente, nella serata di ieri, si sono radunate diverse persone, sconvolte per l’accaduto.