Ad Avella inaugurata la nuova sede del CAI: un punto di riferimento per gli amanti della montagna. VIDEO

Avella (AV) – Grande partecipazione e profonda emozione per l’inaugurazione ufficiale della nuova sede della Sottosezione del Club Alpino Italiano di Avella, che si è tenuta ieri, 18 ottobre 2025, in via Orfanotrofio, nei locali che in passato avevano ospitato la storica Biblioteca Avellana.

Alla cerimonia, organizzata dalla Sezione CAI di Avellino e dalla Sottosezione di Avella, hanno preso parte numerosi soci, cittadini e rappresentanti istituzionali. Tra gli interventi, quelli del sindaco di Avella, Vincenzo Biancardi, del presidente della Sezione CAI Avellino, Alfonso De Cesare, e del reggente della Sottosezione CAI Avella, Francesco Fusco.

Durante l’inaugurazione è stato sottolineato il valore del nuovo spazio come luogo di incontro, progettazione e promozione delle attività escursionistiche e ambientali sul territorio avellano e nelle aree montane limitrofe.

“Da oggi abbiamo finalmente una sede, un luogo di ritrovo, uno spazio dove progettare al meglio le nostre attività, sempre nel segno dell’amore per le nostre montagne”, ha dichiarato il responsabile della Sottosezione CAI di Avella, Francesco Fusco.

“Il grazie più grande va ai nostri soci, che con passione hanno lavorato fino a tarda sera per rendere la sede accogliente. Un ringraziamento speciale al sindaco Biancardi e all’amministrazione comunale per il sostegno, e al presidente De Cesare e alla Sezione CAI di Avellino per la collaborazione e la vicinanza dimostrata”.

La serata si è conclusa con un rinfresco curato dal maestro pasticciere Pasquale Pesce, e con l’invito a proseguire la festa nel centro cittadino, in concomitanza con la Sagra della Castagna e della Nocciola, simbolo dell’autunno avellano.

L’inaugurazione della sede rappresenta un passo importante per la comunità del CAI avellano, che potrà ora contare su uno spazio stabile per promuovere la cultura della montagna, l’escursionismo responsabile e la valorizzazione del patrimonio naturale dell’Irpinia.