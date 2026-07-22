Quadrelle – Compie gli anni Nunzia De Santis

Cara Nunzia,

oggi è un giorno davvero speciale: 50 anni di vita, di sorrisi, di forza, di amore e di ricordi preziosi.

In questo giorno così importante vogliamo dirti quanto sei una persona straordinaria. Sei il cuore della nostra famiglia, il punto di riferimento che con il tuo affetto, la tua dolcezza e il tuo coraggio riesce ogni giorno a rendere tutto più bello.

Ti auguriamo che questo traguardo sia solo l’inizio di una nuova stagione ricca di salute, serenità, felicità e sogni che continuino a realizzarsi. Che ogni giorno possa regalarti lo stesso amore che tu doni a chi ti sta accanto.

Buon 50° compleanno, Nunzia! Che questa giornata sia indimenticabile e piena dell’affetto di tutte le persone che ti vogliono bene.

Con tutto il nostro amore,

Tuo marito Angelo Napolitano

I tuoi figli Francesco e Luca

Tua sorella Maria.

Auguri dallo staff. Di binews