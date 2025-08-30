Napoli, controlli straordinari della Polizia: tre arresti per droga tra Porta Capuana e Vicaria. Sanzioni e denunce anche al Vomero

Napoli, 30 agosto 2025 – Proseguono senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare spaccio di droga, violazioni alla normativa commerciale e illegalità diffuse nelle zone della movida.

Porta Capuana: arrestato 48enne, denunciato 49enne

Nella mattinata di ieri, in piazza San Francesco di Paola, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno sorpreso due uomini intenti a cedere sostanza stupefacente a una donna. Dopo un tentativo di fuga e una colluttazione, un 48enne napoletano con precedenti è stato arrestato per detenzione di crack, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Con lui è stato denunciato un 49enne di origine marocchina, anch’egli con precedenti, trovato in possesso di 100 euro in banconote di vario taglio. L’acquirente è riuscita a dileguarsi.

Vicaria: 57enne arrestato per spaccio di hashish

Nel pomeriggio, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno arrestato un 57enne algerino, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato bloccato in via Carriera Grande subito dopo aver ceduto uno stupefacente in cambio di denaro.

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno sequestrato 9 involucri di hashish per un peso complessivo di 24 grammi e 30 euro in contanti. L’acquirente, trovato in possesso della dose acquistata, è stato sanzionato amministrativamente.

Vomero: controlli nella movida, sanzioni per 3mila euro

Nella serata, gli agenti dei Commissariati Vomero, Arenella e Bagnoli, insieme a Guardia di Finanza, Polizia Locale, ASL Napoli 1 Centro e Ispettorato del Lavoro, hanno intensificato i controlli nelle strade e piazze principali della movida collinare, tra via Scarlatti, piazza Vanvitelli e piazza Medaglie d’Oro.

Il bilancio: 148 persone identificate (23 con precedenti), 44 veicoli controllati (2 sequestrati) e 28 sanzioni al Codice della Strada. Sono state anche ritirate 2 patenti per guida con cellulare e per mancanza dei requisiti.

Controllati 8 esercizi commerciali, con diverse irregolarità riscontrate: sanzioni per un totale di 3mila euro e la sospensione di un’attività. Infine, 6 persone sottoposte a misure restrittive sono state controllate e un uomo è stato denunciato per aver violato un provvedimento DACUR, sorpreso nuovamente a fare il parcheggiatore abusivo.