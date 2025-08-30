Mugnano del Cardinale, oggi il “sì” di Mimma Pignatelli e Andrea Tedesco.

Giornata di festa a Mugnano del Cardinale, dove oggi, presso la suggestiva Chiesa del Carmelo, si sono uniti in matrimonio Mimma Pignatelli e Andrea Tedesco.

La cerimonia, celebrata in un clima di gioia ed emozione, ha visto la partecipazione di familiari, amici e conoscenti che hanno voluto condividere con gli sposi questo momento indimenticabile.

Mimma e Andrea hanno pronunciato il loro “sì” davanti a Dio e alla comunità, coronando così il loro percorso di vita insieme.

Al termine della celebrazione, la felicità degli sposi e dei presenti ha reso ancora più speciale questa giornata, che resterà impressa nei cuori di tutti.

A Mimma e Andrea vanno i più sinceri auguri di una vita coniugale serena, ricca di amore, complicità e soddisfazioni.

Auguri agli sposi da parte della comunità e di tutta la redazione.