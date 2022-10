NAPOLI.  Controlli alla “movida”.

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando, Decumani, Montecalvario e Vomero, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli hanno effettuato controlli in zona Chiaia, al centro storico, nei Quartieri Spagnoli e al Vomero.

Nel corso dell’attività gli agenti del Commissariato San Ferdinando, nelle vie Chiaia, Carducci, Alabardieri, in vicoletto Belledonne a Chiaia e in piazza dei Martiri, hanno identificato 40 persone, di cui 4 con precedenti di polizia, controllato 3 esercizi commerciali che sono stati sanzionati per occupazione abusiva del suolo pubblico, contestato due violazioni del Codice della Strada per sosta vietata e, infine, hanno denunciato una persona poiché sorpresa a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo.

Gli agenti del Commissariato Decumani nel centro storico ed in particolare nelle piazze San Domenico Maggiore e Bellini, in piazzetta Nilo, nelle vie Mezzocannone e Costantinopoli, in largo Banchi Nuovi e largo San Giovanni Maggiore hanno identificato 35 persone e controllato 6 esercizi commerciali.

Ancora, nei Quartieri Spagnoli, in via Toledo, in corso Vittorio Emanuele e in largo Berlinguer, gli operatori hanno identificato 80 persone, controllato 9 locali commerciali contestando 13 sanzioni amministrative per occupazione abusiva del suolo pubblico, mancato nulla osta per impatto acustico e per aver violato la normativa sulla protezione del diritto d’autore; inoltre, hanno contestato una violazione del Codice della Strada per divieto di sosta e rinvenuto un veicolo risultato provento di furto.

Gli operatori hanno, altresì, denunciato 6 persone per violazione del DACUR, per somministrazione di bevande alcoliche a minori di 16 anni, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale ed hanno contestato 4 sanzioni amministrative per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Infine, gli agenti del Commissariato Vomero hanno effettuato controlli a San Martino, nelle vie Falcone, Scarlatti e Giordano, nelle piazze Vanvitelli e Medaglie D’Oro dove hanno identificato 38 persone, di cui 8 con precedenti di polizia, controllato 5 esercizi commerciali e contestato 85 violazioni del Codice della Strada per sosta vietata e per sosta su strisce pedonali.