NAPOLI. Arenella: sorpreso ad armeggiare in un’auto. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 22enne di Castel Volturno, con precedenti di polizia, per tentato furto e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Maurizio de Vito Piscicelli per la segnalazione di furto in un’auto.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno notato un soggetto che stava armeggiando sul cofano di un’autovettura in sosta; lo stesso, accortosi della presenza dei poliziotti, ha lanciato al loro indirizzo un cacciavite ed una chiave a tubo, tentando di darsi alla fuga, finché non è stato bloccato.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.