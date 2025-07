Acerra: lancia sassi contro gli agenti della Polizia di Stato. Tratto in arresto un 29enne.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne della Nuova Guinea, con precedenti di polizia, per minacce, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Pagliarone per la segnalazione di una persona molesta ed aggressiva nei confronti di alcuni operai di un cantiere.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno trovato il prevenuto che, alla loro vista, ha iniziato a lanciare sassi contro di loro, danneggiando anche l’auto di servizio.

I poliziotti, in quei frangenti, hanno tentato di riportare alla calma l’uomo, ma lo stesso ha proseguito la nella sua condotta violenta finché, anche grazie all’ausilio degli agenti dei Commissariati di Afragola, Nola e Frattamaggiore, non è stato bloccato e messo in sicurezza dopo una colluttazione.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.