Monteforte Irpino, rubata l’ambulanza dell’Associazione “L’Abbraccio 2.0

Un gesto che ha scosso l’intera comunità di Monteforte Irpino: nella serata di ieri, in via Aldo Moro, è stata rubata l’ambulanza dell’associazione “L’Abbraccio 2.0”. Il mezzo, fondamentale per il trasporto sanitario e le emergenze, era stato consegnato solo a luglio 2023 e rappresentava un punto di riferimento per i cittadini e per l’associazione stessa, da anni impegnata nel supporto delle persone in difficoltà.

L’ambulanza, fiore all’occhiello dell’associazione, era stata acquistata grazie all’impegno di volontari e al sostegno della comunità, che si era mobilitata per raccogliere i fondi necessari. Ora, questo furto rappresenta un duro colpo per “L’Abbraccio 2.0” e per i servizi che era in grado di offrire, mettendo in difficoltà le attività di soccorso e assistenza.

Le autorità locali sono state prontamente allertate e hanno avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili e recuperare il mezzo. Si stanno visionando le telecamere di sorveglianza presenti nella zona, nella speranza di raccogliere elementi utili per risalire ai colpevoli.

L’associazione invita chiunque abbia informazioni utili a contattare le autorità competenti, nella speranza di ritrovare presto il mezzo rubato. “L’ambulanza non è solo un veicolo – sottolineano i membri di ‘L’Abbraccio 2.0’ – ma uno strumento di vita e speranza per tante persone. Chi ha commesso questo gesto deve comprendere il danno arrecato a un’intera comunità.”