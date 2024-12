CIMITILE. Avvio della Stagione 2024/2025 del Progetto “Raccontami di te”

Sabato 7 dicembre 2024 con la presentazione del libro “Il disegno con l’acqua di Shana Parisella – Ventus Ali Ribelli Edizioni “ è partita la stagione 2024/2025 del Progetto: “Raccontami di te”. La prima tappa del nostro viaggio si è svolta presso l’affascinante e accogliente ” Garage Tavolario” del caro amico Gianfranco Tavolario, sito in Cimitile.

Progetto nato dalla cooperazione di diverse associazioni del territorio: Aned Campania, Cif sez Cimitile, Genitori del Sud Cimitile , Gruppo Aido Nola-Cimitile, Ipazia- Associazione Culturale Visciano, Nuovi Orizzonti Cimitile e Terra Mia Cimitile. Con l’avvio di questo progetto le Associazioni affronteranno varie tematiche attraverso la presentazione di libri, le cui peculiarità e caratteristiche riguardano l’essere stati scritti da persone che hanno avuto un faccia a faccia, diretto con il tema dei differenti incontri.

Nella prima edizione sono state trattate tematiche come: Autismo, bullismo e cyber bullismo, terza età altrettanto interessanti le tematiche che verranno affrontate in questa nuova edizione, si parlerà di Donazione degli organi, di solidarietà, di criminalità organizzata, di chi non si rispecchia nella propria identità asessuale.

La serata di ieri è stata un mix di forte emozioni e al momento stesso di riflessioni.

Con la presentazione di un libro che io definirei una lettera d’amore di una sorella al proprio fratello che è andato via troppo presto ma che grazie al suo immenso altruismo e amore per la vita una parte di lui vive ancora. Dopo aver parlato della storia di Davide, morto a soli 20 anni per un incidente stradale e grazie all’altruismo della sua meravigliosa famiglia che ha acconsentito alla donazione degli organi, oggi lui continua a vivere in altre persone. Il momento più forte ed emozionante della serata è stato sicuramente quando è stata invitata a presentarsi una ragazza fino a poco prima seduta tra gli ospiti e tutti hanno potuto conoscere una delle persone che ha ricevuto uno degli organi di Davide , la bellissima Anna che oggi vive grazie al cuore donato da Davide .

Un ringraziamento particolare alla Sindaca Avvocato Filomena Balletta, sempre presente e all’assessore alla Cultura Avvocato Anna Mercogliano.

A Francesca Grassi, voce narrante, a Maria Daniela Pace che con la sua fantastica performance ci ha emozionato non poco eseguendo un brano del grande Pino Daniele e al grande poeta Alfonso Gargano per la poesia composta e donata durante l’arco della serata

I prossimi libri che saranno presentati sono:

Genitori del Sud Cimitile: Quando mi chiamavano frocio di Raffaela Vallesi – Edizioni Tipografia Tuderte – 10 Gennaio 2025

Nuovi Orizzonti Cimitile: Come un cuore d’Africa (Diario di un viaggio) di Mario Altavilla Delta 3 Edizioni – 07 febbraio 2025

Cif sez. Cimitile: “ Riflessi all’imbrunire. Tre filosofe fra democrazia e amicizia: Hannah Arendt, Simone Well, Maria Zambrano” di Esther Basile – Homo Sapiens Editore 1 Marzo 2025

Ipazia – Associazione Culturale Visciano Mafia: Dal Feudo a Lucky Luciano di Claudio Mazzarese Fardella Mungiversa – 29 marzo 2025

Aned Campania: Si prega di attendere (Racconto semiserio di una metamorfosi) di Roberta Borrelli – Marilin Editore Srl

Tutte le presentazioni si svolgeranno alle ore 18,00 nella Sala Consiliare del Comune di Cimitile c/o Basiliche Paleocristiane , Via Madonnelle, 5 Cimitile (NA).