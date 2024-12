Calcio Serie C, 18a giornata. L’Avellino ritorna a vincere, decisivo De Cristofaro col Sorrento

di Redazione sportiva

L’Avellino si riprende la vittorie dopo 5 gare di astinenza. I lupi hanno la meglio sul Sorrento per 1-0, il gol in avvio di gara di De Cristofaro.

Palmiero rientra dalla squalifica, a centrocampo insieme all’ex Pescara non c’è Sounas ma Rocca e, appunto, De Cristofaro. In attacco Russo a sostegno della coppia d’attacco Redan-Patierno. Al 7′ è già gol, Russo crossa, ci arriva De Cristofaro la cui conclusione viene deviata da Carotenuto e beffa il portiere Del Sorbo. Russo è una spina nel fianco del Sorrento, segna su punizione ma il gol viene annullato per fuorigioco di Patierno. Al 29′ è Redan a innescare Russo, scavetto di quest’ultimo, a superare Del Sorbo, di poco fuori. I costieri si svegliano solo nelle ultime battute del primo tempo, una zuccata di Todisco non è precisa.

Nella ripresa subito in campo Gori per Redan. Nessuna delle due squadre prevale, Biancolino allora inserisce Sounas per Rocca e D’Ausilio per Russo. Proprio D’Ausilio si mette subito a scorazzare, serve Patierno ma il sorrentino Blondett è bravo a rimediare. L’Avellino tuttavia non prende il sopravvento, anzi è il Sorrento a impegnare Iannarilli, prima con Guadagni e poi con una zampata di Musso. I lupi però hanno una grande occasione, Cancellotti pesca Gori che calcia alto. Egoista il toscano che ignora Patierno. Gli ospiti ribattono prontamente, il fendente di Todisco chiama Iannarilli all’intervento risolutivo. La squadra di Biancolino si spegne e si chiude a difesa del vantaggio di misura. Riesce nell’intento, 3 punti di platino che permettono di superare proprio il Sorrento in classifica ma la vetta è lontana sempre 8 punti, Benevento vittorioso a Trapani.