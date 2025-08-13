Monteforte Irpino, i residenti della zona alta protestano per i tagli sistematici dell’acqua: inviate PEC agli enti

Prosegue il disagio per i cittadini della zona alta di Monteforte Irpino, in particolare nell’area dell’ex ristorante Quagliarella, alle prese con i continui tagli nell’erogazione dell’acqua.

I residenti, esasperati dalla situazione e dalle difficoltà quotidiane che ne derivano, hanno deciso di passare alle vie formali, inoltrando mail PEC agli indirizzi istituzionali competenti per segnalare la problematica e sollecitare un intervento immediato.

“Non si tratta di un episodio isolato – spiegano – ma di interruzioni sistematiche, che si ripetono ormai da tempo, creando disagi soprattutto alle famiglie e agli anziani”.

L’iniziativa punta a richiamare l’attenzione delle autorità locali e degli enti gestori sul problema, nella speranza di ottenere una soluzione stabile e duratura che garantisca un servizio idrico regolare anche nelle aree più alte del territorio comunale.