MielePiu’ sponsor dell’U.S. Avellino per la stagione 2025-26

L’U.S. Avellino 1912 è lieta di annunciare l’accordo di partnerhip valido per la stagione 2025/2026 con l’azienda MielePiù.

Fondata da Giuseppe Miele nel 1940 l’azienda irpina, che si occupa della vendita di arredo bagno, pavimenti, rivestimenti e materiali edili, oltre a fornire soluzioni per la termoidraulica (climatizzazione, riscaldamento, aeraulica), prodotti per il trattamento dell’acqua e sistemi fotovoltaici, è diventata punto di riferimento per professionisti ed imprese che operano nel settore edile e termoidraulito.

Di seguito le dichiarazioni di Alfonso Miele, titolare ed appartenente alla quarta generazione della famiglia Miele.

“Far parte della storia di questa azienda significa essere custodi di valori, tradizioni e passioni che da sempre ispirano la mia famiglia. Ricordo i racconti di mio padre sull’epoca della Serie A, storie di entusiasmo, sacrificio e orgoglio irpino. Oggi rinnoviamo quel legame, come un ritorno alle nostre radici. Proprio come negli anni ’70, vogliamo essere presenti nella storia della squadra e di questa terra“.