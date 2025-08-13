AVELLINO. Alto Calore, assemblea dei soci il 25 agosto su piano di rientro e rincari: il Pd parla di “calvario”

L’amministratore unico dell’Alto Calore di Corso Europa, l’avvocato Antonello Lenzi, ha convocato per lunedì 25 agosto l’assemblea dei soci, chiamata ad affrontare due nodi centrali: il piano di rientro e i rincari recentemente approvati dal Consiglio di distretto, decisione che ha suscitato forti polemiche sul territorio.

Durante l’incontro sarà discussa anche la proposta del Presidente della Provincia di sospendere temporaneamente l’aumento delle tariffe, mossa che punta ad allentare la tensione ma che non sembra destinata a mettere tutti d’accordo.

Per il Partito Democratico, la questione si prospetta comunque come un vero e proprio “calvario”, sia dal punto di vista politico sia da quello amministrativo, con possibili conseguenze sui rapporti interni e sull’immagine pubblica.

L’appuntamento del 25 agosto si preannuncia dunque decisivo per definire la strategia futura, tra la necessità di rispettare gli impegni finanziari e la crescente pressione di cittadini e forze politiche contrarie ai rincari.