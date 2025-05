Monteforte Irpino (AV): Controllo del territorio – denunce e arresti da parte dei Carabinieri

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha ulteriormente intensificato le attività di controllo preventive e repressive. L’operazione, in linea con le direttive del Prefetto Dr.ssa Rossana Riflesso, ha come obiettivo quello di garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità, nonché di prevenire e reprimere i reati predatori.

Negli ultimi giorni pattuglie della Compagnia Carabinieri di Baiano, con la partecipazione di squadre di rinforzo della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del 10° Reggimento Carabinieri Campania di Napoli, hanno effettuato numerosi controlli nel comune irpino.

L’attività si è concentrata su posti di controllo, spesso a doppio senso di marcia, che hanno consentito di identificare circa 1.500 persone, molte delle quali sottoposte a perquisizioni immediate a seguito di comportamenti sospetti rilevati dagli operanti. Sono stati inoltre, diversi gli automobilisti sanzionati per gravi infrazioni al Codice della Strada, con conseguente fermo amministrativo dei veicoli.

Nello specifico, all’esito di tali servizi, tre ragazzi, di età compresa tra i 16 e 31 anni, sono stati segnalati alla competente autorità per uso di stupefacenti e sono state sequestrate modiche quantità di cocaina, hashish e marijuana.

Quattro persone sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

In particolare, un 32enne di Mercogliano per il danneggiamento della porta di ingresso di un immobile di Monteforte Irpino, una donna 53enne, sottoposta ai domiciliari in Monteforte Irpino, è stata denunciata per evasione, in quanto, nel corso di un controllo, non era nella propria abitazione ma era in pubblica strada, un 29enne è stato sorpreso, in stato di alterazione psico fisica per aver bevuto alcool, alla guida di un’autovettura con conseguente ritirato della patente di guida, ed infine, un 46enne è stato sottoposto a misura sostitutiva di pena detentiva in seguito a condanna per spaccio di stupefacenti

Due persone sono state invece arrestate e tradotte presso il carcere di Avellino. Un 33enne di Monteforte Irpino, su disposizione della Procura di Aosta, è stato arrestato per lesioni avvenute in quel centro, mentre una 53enne, già sottoposta ai domiciliari in Monteforte Irpino, è stata arrestata per non essersi attenuta alle prescrizioni imposte dalla misura custodiale.

Le operazioni di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino proseguiranno anche nei prossimi giorni in tutta l’Irpinia, al fine di garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.