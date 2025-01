Mirabella Eclano (AV) – I Carabinieri al Liceo “Aeclanum” per parlare di educazione stradale

“Il futuro si costruisce oggi”: con questa frase i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno dato il via all’incontro di sabato mattina con gli alunni del Liceo “Aeclanum”.

Da anni, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri è impegnato a promuovere, soprattutto nelle scuole, la cultura della legalità. A Mirabella Eclano, questo impegno si è concretizzato con l’avvio di una serie di incontri dedicati ai vari aspetti della “devianza giovanile”.

Il primo appuntamento ha visto gli studenti del Liceo Classico confrontarsi su un tema cruciale: l’educazione stradale.

I Carabinieri hanno illustrato le cause più comuni degli incidenti stradali, sottolineando le conseguenze spesso drammatiche di comportamenti irresponsabili alla guida. Hanno ribadito come una scelta sbagliata possa mettere in pericolo non solo chi guida, ma anche gli altri utenti della strada.

Particolare attenzione è stata dedicata agli effetti dell’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, il cui impatto su chi si mette alla guida può risultare devastante.

Le iniziative di prossimità del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino proseguiranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di sensibilizzare un numero sempre maggiore di cittadini sui temi della sicurezza e della legalità.