METEO IRPINO – Torna la NEVE sui rilievi sopra i 1500 metri

Dopo qualche settimana di un inverno piuttosto mite e caratterizzato da temperature al di sopra della media stagionale, l’Irpinia torna finalmente a respirare aria di montagna autentica: la neve è ricomparsa sui nostri rilievi sopra i 1500 metri di altitudine. Un fenomeno atteso e benvenuto, che dona uno scenario invernale suggestivo ai paesaggi montuosi della nostra provincia.

Tra i protagonisti di questa imbiancata c’è il Monte Partenio, in particolare l’area del Monte Tavola, che si mostra in tutta la sua bellezza innevata. Lo spettacolo della neve è stato immortalato grazie alla webcam dell’Osservatorio di Montevergine, gestito da CampaniaLive.it. La foto mostra un manto bianco che ricopre la sommità, un vero regalo per gli amanti della natura e della montagna.

Questa perturbazione, accompagnata da un abbassamento delle temperature, ha riportato condizioni più tipiche del periodo invernale. Sebbene la neve si sia limitata alle quote più alte, è un richiamo al fascino dell’inverno irpino, che non smette mai di stupire.

Per gli appassionati di trekking e fotografia, questa nevicata rappresenta un’occasione perfetta per visitare le nostre montagne e godere di panorami unici. Si raccomanda, tuttavia, di affrontare eventuali escursioni con la massima prudenza, considerando le basse temperature e le condizioni del terreno.

Fonte foto: webcam Osservatorio di Montevergine – CampaniaLive.it.