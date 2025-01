Inaugurata la Sala Operatoria Ibrida e il Nuovo Reparto di Terapia Intensiva Neonatale al “San Giuseppe Moscati” di Avellino

Giornata storica per l’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, che oggi ha inaugurato due nuove strutture d’eccellenza: la sala operatoria ibrida con tecnologie all’avanguardia e il nuovo reparto di terapia intensiva neonatale. Alla cerimonia di apertura ha preso parte il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sottolineando l’importanza di questi investimenti per la comunità locale e per l’intero territorio campano.

La realizzazione di queste due strutture ha richiesto un investimento di circa quattro milioni di euro, una cifra significativa destinata a potenziare l’offerta sanitaria dell’ospedale. La sala operatoria ibrida rappresenta un’innovazione fondamentale nel campo della chirurgia, permettendo di combinare diagnostica avanzata e interventi in un unico ambiente, garantendo maggiore sicurezza e rapidità per i pazienti. Il nuovo reparto di terapia intensiva neonatale, invece, assicurerà cure all’avanguardia per i neonati in condizioni critiche, fornendo attrezzature all’ultimo grido e spazi adeguati per il personale medico altamente specializzato.

A questi interventi si aggiunge un ulteriore finanziamento di quasi cinque milioni di euro destinati alla realizzazione del nuovo Pronto Soccorso. Oggi è stato ufficialmente affidato l’incarico per l’avvio dei lavori, che prevedono il raddoppio degli spazi attuali. L’obiettivo è migliorare l’efficienza del servizio di emergenza, riducendo i tempi di attesa e garantendo un’assistenza più rapida e adeguata alle esigenze della popolazione. Un presidio ospedaliero come il Moscati ha infatti bisogno di un pronto soccorso all’altezza delle richieste di una struttura di riferimento per l’Irpinia e la Campania.

L’inaugurazione odierna e i progetti futuri rientrano in un più ampio percorso di valorizzazione delle risorse sanitarie locali, con l’obiettivo di offrire servizi di eccellenza ai cittadini. Il “San Giuseppe Moscati” si conferma così un punto di riferimento per la sanità campana, non solo per le tecnologie all’avanguardia, ma soprattutto per le competenze e le professionalità che ne costituiscono il vero valore aggiunto.