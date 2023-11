METEO CAMPANIA. Nuova allerta Gialla per giovedì 30 novembre

La Protezione civile della Regione Campania, valutato il quadro meteo, ha emanato una nuova allerta meteo di colore Giallo, valida dalle 8 alle 20 di domani, giovedì 30 novembre, solo sulle zone di allerta 1, 2 e 3 (su Piana campana, Napoli, Isole, Area vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini).

In queste aree si prevedono ancora precipitazioni piovose che potrebbero determinare fenomeni connessi al dissesto idrogeologico soprattutto per effetto della fragilità dei territori e della saturazione dei suoli.

“Si invitano le autorità competenti a prestare la massima attenzione anche in assenza di temporali e precipitazioni.

Si ricorda ai Sindaci di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali.

Tra i possibili rischi si evidenziano allagamenti, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, frane e caduta massi”.