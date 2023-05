MARIGLIANO. Giovane 27enne trovato morto carbonizzato in auto. Nelle vicinanze tanica di benzina

Il corpo senza vita e parzialmente carbonizzato di un giovane 27enne è stato rinvenuto accanto a un’automobile a Marigliano. Il giovane risiedeva a Sant’Anastasia. e si erano perse le sue tracce da ieri sera, da quando non si era presentato al lavoro. Il ritrovamento stamattina, sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. L’automobile era parcheggiata in via Duchessa di Marigliano, strada di campagna alla periferia del comune del nolano. Accanto al veicolo è stata rinvenuta una tanica di benzina. Non si esclude l’ipotesi di suicidio ma vengono seguite anche altre piste.