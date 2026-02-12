Manifesti controversi compaiono sui muri di Avella: segnalazioni e polemiche

Avella – Alcuni manifesti dal contenuto politico e ideologico sono comparsi nelle ultime ore in diversi punti del paese, affissi su centraline elettriche e muri lungo la strada. Le segnalazioni sono arrivate da residenti che hanno notato stampe in bianco e nero con slogan e simboli riconducibili ad ambienti dell’estrema destra.

Tra i manifesti documentati, uno riporta la scritta “Sai cosa sono le foibe?” accompagnata da un testo esplicativo sul tema storico, mentre altri mostrano immagini stilizzate e frasi come “La tua identità contro la loro nullità” e “A voi il tempo, a noi l’eternità”, con riferimenti siglati a gruppi e sigle politiche. I fogli risultano incollati in modo artigianale e, in alcuni casi, già deteriorati dall’umidità.

Le affissioni non sembrano autorizzate e sarebbero comparse durante la notte, circostanza che lascia ipotizzare un’azione rapida e non rivendicata pubblicamente. Alcuni cittadini hanno espresso preoccupazione per il contenuto dei messaggi, ritenuti divisivi e provocatori, mentre altri chiedono verifiche per accertare eventuali responsabilità.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte dell’amministrazione comunale, ma non si esclude un intervento per la rimozione dei manifesti e per accertare possibili violazioni delle norme sulle affissioni abusive.

L’episodio riaccende il dibattito locale sul tema della propaganda politica non autorizzata e sull’uso degli spazi pubblici, già oggetto in passato di discussioni tra cittadini e istituzioni.